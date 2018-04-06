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«Химки» проиграли «Барселоне» и сыграют с ЦСКА в четвертьфинале
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«Химки» проиграли «Барселоне» и сыграют с ЦСКА в четвертьфинале 

Вести.Ru 44 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Близится к завершению групповой этап баскетбольной Евролиги. Определились все участники четвертьфиналов. В их число попали оба российских клуба — московский ЦСКА и подмосковный «Химки».
"Химки" завершали групповой этап гостевой встречей с «Барселоной». Проиграв первую четверть 18:31, химчане оставшееся время догоняли испанский клуб — 27:23, 31:18, 16:14, но так и не смогли отыграться. «Барселона» выиграла с преимуществом в четыре очка 86:82. Самым результативным составе «Химок» стал Энтони Гил, набравший 21 очко.
"Химки" завершили групповой этап на восьмом месте и в 1/4 финала сыграют с победителем — ЦСКА. Четвертьфинальные серии до трех побед пройдут с 17 апреля по 1 мая. Победители выступят в «Финале четырех», который состоится в Белграде 18-20 мая.
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