«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение от «Индианы» в матче НБА

«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел разгромное поражение от «Индианы Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 126:106 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал малый форвард Боян Богданович, набравший 28 очков.

У гостей 27 баллов на счету малого форварда Кэвина Дюранта.

"Индиана" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Стэйт» идет на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Индиана» на выезде встретится с «Торонто Рэпторс», а «Голден Стэйт» примет «Нью-Орлеан Пеликанс»

НБА. Регулярный чемпионат "Индианы Пэйсерс" (США, Индианаполис) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)