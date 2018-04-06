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«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение от «Индианы» в матче НБА
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«Голден Стэйт» потерпел разгромное поражение от «Индианы» в матче НБА 

Газета.Ru 36 минут назад
«Голден Стэйт Уорриорз» потерпел разгромное поражение от «Индианы Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 126:106 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал малый форвард Боян Богданович, набравший 28 очков.
У гостей 27 баллов на счету малого форварда Кэвина Дюранта.
"Индиана" занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Голден Стэйт» идет на второй строчке на Западе.
В следующем матче «Индиана» на выезде встретится с «Торонто Рэпторс», а «Голден Стэйт» примет «Нью-Орлеан Пеликанс»
НБА. Регулярный чемпионат "Индианы Пэйсерс" (США, Индианаполис) — «Голден Стэйт Уорриорз» (США, Окленд) — 126:106 (27:26, 35:25, 35:26, 29:29)
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