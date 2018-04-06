27 очков Пола помогли «Хьюстону» обыграть «Портленд» в матче НБА

«Хьюстон Рокетс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 96:94 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Крис Пол , набравший 27 очков.

На счету атакующего защитника «Рокетс» Джеймса Хардена 24 очка.

Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.

В следующем матче «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити Тандер», а «Трэйл Блэйзерс» на выезде сыграет с «Сан-Антонио Сперс».

НБА. Регулярный чемпионат "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (США, Портленд) — 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)