Ещё
27 очков Пола помогли «Хьюстону» обыграть «Портленд» в матче НБА
Далее:
Читайте также:
Ещё

27 очков Пола помогли «Хьюстону» обыграть «Портленд» в матче НБА 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Twitter NBA
«Хьюстон Рокетс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Хьюстоне, завершилась со счетом 96:94 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал разыгрывающий Крис Пол, набравший 27 очков.
На счету атакующего защитника «Рокетс» Джеймса Хардена 24 очка.
Центровой «Портленда» Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл из 14 очков и 11 подборов.
В следующем матче «Хьюстон» примет «Оклахома-Сити Тандер», а «Трэйл Блэйзерс» на выезде сыграет с «Сан-Антонио Сперс».
НБА. Регулярный чемпионат "Хьюстон Рокетс" (США, Хьюстон) — «Портленд Трэйл Блэйзерс» (США, Портленд) — 96:94 (36:17, 30:27, 18:27, 12:23)
Газета.Ru: последние новости
Баскетболист разбогател на миллион долларов за две минуты игры Обвиненного в краже 44 млн рублей экс-сотрудника РФБ задержали в Черногории Еремин выразил мнение о возможной смене тренера в "Бруклин Нетс"
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Унижение в Лондоне: «Арсенал» разгромил ЦСКА23
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»88
«Меня изнасиловали перед Олимпийскими играми»309
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
От Смолова отказались в Англии20
Видео
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
00:43
Опубликованы доходы российских хоккеистов
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение