Крис Пол принес победу «Хьсютону», забросив мяч с сиреной (видео)

Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол , в его активе 27 очков, четыре подбора и пять передач. Он же забросил победный мяч с сиреной при счете 94:94.

CP3 wins it for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/dZHmIfYBdD

— NBA (@NBA) 6 апреля 2018 г.

Защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 24 очка, а Клинт Капела оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 передач.

«Хьюстон» одержал вторую победу кряду и лидирует в Западной конференции, а «Портленд» в ней же расположился двумя строчками ниже, потерпев 31-е поражение в сезоне.