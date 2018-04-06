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Крис Пол принес победу «Хьсютону», забросив мяч с сиреной (видео)
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Крис Пол принес победу «Хьсютону», забросив мяч с сиреной (видео) 

Советский спорт 1 час назад
Самым результативным игроком встречи стал Крис Пол, в его активе 27 очков, четыре подбора и пять передач. Он же забросил победный мяч с сиреной при счете 94:94.
CP3 wins it for the @HoustonRockets! pic.twitter.com/dZHmIfYBdD
— NBA (@NBA) 6 апреля 2018 г.
Защитник «Рокетс» Джеймс Харден набрал 24 очка, а Клинт Капела оформил дабл-дабл из 11 очков и 10 передач.
«Хьюстон» одержал вторую победу кряду и лидирует в Западной конференции, а «Портленд» в ней же расположился двумя строчками ниже, потерпев 31-е поражение в сезоне.
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