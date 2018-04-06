«Эдмонтон» обыграл «Вегас», Макдэвид оформил ассистентский хет-трик 

«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид отдал 3 результативные передачи, оформив ассистентский хет-трик. Теперь на счету канадского форварда 106 (41+65) очков. Российский нападающий Антон Слепышев провел на льду 11 минут 38 секунд.
В еще одном матче «Виннипег Джетс» одолел «Калгари Флэймз» — 2:1. Лучший снайпер «Джетс» Патрик Лайне результативными действиями не отметился, лучший бомбардир команды Блэйк Уилер забил 23-й гол в сезоне и довел свой лицевой счет до 90 (23+67) очков.