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«Эдмонтон» обыграл «Вегас», Макдэвид оформил ассистентский хет-трик
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«Эдмонтон» обыграл «Вегас», Макдэвид оформил ассистентский хет-трик 

SPORT24.ru 1 час назад
«Эдмонтон Ойлерз» одержал победу над «Вегас Голден Найтс» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:3. Лучший бомбардир регулярного чемпионата Коннор Макдэвид отдал 3 результативные передачи, оформив ассистентский хет-трик. Теперь на счету канадского форварда 106 (41+65) очков. Российский нападающий Антон Слепышев провел на льду 11 минут 38 секунд.
В еще одном матче «Виннипег Джетс» одолел «Калгари Флэймз» — 2:1. Лучший снайпер «Джетс» Патрик Лайне результативными действиями не отметился, лучший бомбардир команды Блэйк Уилер забил 23-й гол в сезоне и довел свой лицевой счет до 90 (23+67) очков.
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