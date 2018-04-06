Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» прервать серию поражений в матче с «Вегасом»

Форвард хозяев льда Коннор Макдэвид записал на свой счет три результативных передачи и был признан первой звездой встречи. Таким образом, 21-летний канадец со 106-ю очками лидирует в гонке бомбардиров, опережая россиянина Никиту Кучерова («Тампа-Бэй») на восемь очков, а Евгения Малкина («Питтсбург») — на семь.

«Эдмонтон», прервавший серию из пяти поражений, с 76-ю очками занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, а «Вегас» в нем же лидирует, имея в активе 109 очков.