Три очка Макдэвида помогли «Эдмонтону» прервать серию поражений в матче с «Вегасом» 

У победителей встречи голами отметились Райан Ньюджент-Хопкинс, Мэтт Беннинг, Майкл Каммальери и Тай Ратти, а у гостей шайбы забросили Брейден Макнэбб, Брэндон Пирри и Оскар Линдберг.
Форвард хозяев льда Коннор Макдэвид записал на свой счет три результативных передачи и был признан первой звездой встречи. Таким образом, 21-летний канадец со 106-ю очками лидирует в гонке бомбардиров, опережая россиянина Никиту Кучерова («Тампа-Бэй») на восемь очков, а Евгения Малкина («Питтсбург») — на семь.
«Эдмонтон», прервавший серию из пяти поражений, с 76-ю очками занимает шестое место в Тихоокеанском дивизионе, а «Вегас» в нем же лидирует, имея в активе 109 очков.