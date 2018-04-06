«Денвер» выиграл у «Миннесоты», несмотря на 26 очков Таунса

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Миннесота Тимбервулвз» и победил со счётом 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24). «Денвер» одержал четвёртую победу подряд и догнал «Миннесоту» в борьбе за место в плей-офф.