«Денвер» выиграл у «Миннесоты», несмотря на 26 очков Таунса 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Денвер Наггетс» на домашней площадке принимал «Миннесота Тимбервулвз» и победил со счётом 100:96 (27:24, 24:30, 28:18, 21:24). «Денвер» одержал четвёртую победу подряд и догнал «Миннесоту» в борьбе за место в плей-офф.
Самым результативным игроком матча стал центровой «Миннесоты» Карл Таунс, оформивший дабл-дабл (26 очка, 13 подборов). Лучшим игроком в составе победителей стал центровой Никола Йокич, на счету которого 16 очков, 14 подборов и 9 передач.