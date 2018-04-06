«Уникс» победил «Автодор» в Саратове на последних секундах

Саратовский баскетбольный клуб проиграл 5 апреля лидеру Единой лиги ВТБ. Соперник прибыл из Казани. Матч чемпионата Единой лиги ВТБ закончился со счетом 78:80 в пользу гостей.

Встреча прошла в ЛДС «Кристалл». Саратовцы показали быстрый баскетбол, и упорно добивались победы. Легионеры не подвели, но казанцы фолили, после перерыва начали сокращать отставание.

После разговора с тренером на коротком отдыхе счет составил 63:59. И на финальных мгновениях «Уникс» вырвался вперед. Последний бросок волжан под звуки гонга оказался вне кольца — мяч вылетел из сетки.