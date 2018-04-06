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Оформивший покер Дастин Браун не стал главной звездой дня в НХЛ
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Оформивший покер Дастин Браун не стал главной звездой дня в НХЛ 

Чемпионат.com 1 час назад
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку главных звёзд.
Лучшим игроком дня стал нападающий «Ванкувер Кэнакс» Даниэль Седин, оформивший дубль в матче с «Аризоной Койотс» (4:3 ОТ). Этот матч стал последним для Даниэля в Ванкувере.
Второй звездой назван форвард «Лос-Анджелес Кингз» Дастин Браун, отметившийся покером во встрече с «Миннесотой Уайлд» (5:4 ОТ).
Тройку лучших замкнул нападающий «Питтсбург Пингвинз» Фил Кессел, набравший 3 (2+1) очка в игре с «Коламбус Блю Джекетс» (5:4 ОТ).
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