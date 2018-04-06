Игрок УНИКСа Смит: всегда хотел пожить в такой стране, как Россия

Баскетболист казанского УНИКСа Джамар Смит рассказал о причинах перехода в клуб из столицы Татарстана. Это было взвешенное решение. Предложение УНИКСа устроило меня по всем параметрам. К тому же я всегда хотел пожить в такой стране, как Россия. Это очень интересный опыт для меня. Мне всегда интересно узнать о новой культуре. Я играл во Франции, Чехии, Германии, Израиле. Теперь мне выпал шанс познакомиться с вашей страной", — цитирует Смита газета «Известия» Ранее чемпион Франции и обладатель Еврокубка поделился мнением о неудачных играх команды против московского ЦСКА в Единой лиге ВТБ.