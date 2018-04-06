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Джамар Смит: «Нынешний УНИКС мог бы бороться за место в плей-офф Евролиги»
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Джамар Смит: «Нынешний УНИКС мог бы бороться за место в плей-офф Евролиги» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник УНИКСа Джамар Смит признался, что команда и тренерский состав тяжело пережили поражение от «Баварии», которое не позволило казанскому клубу пройти в следующую стадию Евролиги. При этом он отметил, что нынешний состав УНИКСа мог бы побороться за место в плей-офф турнира в следующем сезоне.
— Это болезненная история для всех игроков и тренеров нашего клуба, — цитируют "Известия" Смита. — Мы очень хотели выиграть Еврокубок, на равных бились с «Баварией», но в концовке третьего матча удача была на стороне немецкой команды. Не могу сказать, что мы провалили серию. Наоборот, все играли на пределе возможностей, но и соперник показал сильную игру и защитил преимущество своей площадки. Я много раз пересматривал моменты той игры и до сих пор переживаю это поражение. Но отчаиваться не стоит. У нас еще есть шанс добиться главной цели сезона и пробиться в Евролигу.
Все находятся в равном положении, так что жаловаться не стоит. Мы очень хотим вернуть Евролигу в Казань. Считаю, что у нынешнего состава УНИКСа были бы хорошие перспективы бороться за место в плей-офф этого турнира в следующем сезоне.
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