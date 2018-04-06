Маккоу останется вне игры как минимум на один месяц

Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Патрик Маккоу останется вне игры как минимум на месяц, сообщает официальная страница пресс-службы клуба в «Твиттере». Баскетболист получил повреждение после жёсткого падения на паркет в матче с «Сакраменто Кингз». Обследование показало, что Маккоу удалось избежать повреждений позвоночника, вместе с тем на восстановление от ушибов понадобится по меньшей мере месяц.

В нынешнем регулярном чемпионате в активе Маккоу 57 поединков, в которых он набирал 4 очка. собирал 1,4 подбора и совершал 1,4 передачи в среднем.