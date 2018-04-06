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Маккоу останется вне игры как минимум на один месяц
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Маккоу останется вне игры как минимум на один месяц 

Чемпионат.com 23 минуты назад
Атакующий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Патрик Маккоу останется вне игры как минимум на месяц, сообщает официальная страница пресс-службы клуба в «Твиттере». Баскетболист получил повреждение после жёсткого падения на паркет в матче с «Сакраменто Кингз». Обследование показало, что Маккоу удалось избежать повреждений позвоночника, вместе с тем на восстановление от ушибов понадобится по меньшей мере месяц.
В нынешнем регулярном чемпионате в активе Маккоу 57 поединков, в которых он набирал 4 очка. собирал 1,4 подбора и совершал 1,4 передачи в среднем.
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