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Баскетболист ЦСКА Хайнс не сыграет в ближайших матчах из-за травмы
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Баскетболист ЦСКА Хайнс не сыграет в ближайших матчах из-за травмы 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Об этом сообщает «Советский спорт».
Американский спортсмен получил повреждение в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».
Сроки восстановления игрока станут известны после полного медицинского обследования.
В нынешнем сезоне Евролиги Хайнс сыграл в 29 матчах, в которых он набирал 8,2 очка.
17 апреля состоится первый матч в рамках четвертьфинала плей-офф Евролиги, в нем армейцы сыграют с подмосковными «Химками».
Ранее московский ЦСКА на своей площадке добился победы над сербской «Црвеной Звездой» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 92:81.
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