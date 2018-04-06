Баскетболист ЦСКА Хайнс не сыграет в ближайших матчах из-за травмы

Об этом сообщает «Советский спорт».

Американский спортсмен получил повреждение в матче 30-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Црвеной Звездой».

Сроки восстановления игрока станут известны после полного медицинского обследования.

В нынешнем сезоне Евролиги Хайнс сыграл в 29 матчах, в которых он набирал 8,2 очка.

17 апреля состоится первый матч в рамках четвертьфинала плей-офф Евролиги, в нем армейцы сыграют с подмосковными «Химками».

Ранее московский ЦСКА на своей площадке добился победы над сербской «Црвеной Звездой» в матче заключительного тура регулярного чемпионата Евролиги со счетом 92:81.