Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Леганесом»

Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против «Леганеса».

"Для нас имеет значение только победа в матче с «Леганесом», потому что «Барселоне» нужно еще 15 очков, чтобы стать чемпионом. Не нужно думать ни о каких других играх. Если мы выиграем, останется только 12 очков. Вот что важно прямо сейчас.