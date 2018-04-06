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Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Леганесом»
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Вальверде поделился ожиданиями от матча с «Леганесом» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал предстоящую игру против «Леганеса».
"Для нас имеет значение только победа в матче с «Леганесом», потому что «Барселоне» нужно еще 15 очков, чтобы стать чемпионом. Не нужно думать ни о каких других играх. Если мы выиграем, останется только 12 очков. Вот что важно прямо сейчас.
Я ожидаю увидеть тот же «Леганес», который мы видели в течение всего сезона. Эта команда проводит хороший год, и хотя в первом круге мы выиграли со счетом 3:0, это была тяжелая игра. «Леганес» хорошо выглядел в поединках с "Реалом", «Атлетико», «Севильей» и «Вильярреалом», их сложно обыграть" — приводит слова Вальверде Sport.es.
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