21-летний защитник «Оттавы» Шабо сыграет за сборную Канады на чемпионате мира

Игрок обороны «Сенаторз» Томас Шабо принял решение принять участие в чемпионате мира-2018. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Марк Брассар.

Шабо стал MVP молодёжного чемпионата мира-2017 по версии журналистов. В нынешнем сезоне он является вторым по результативности защитником «Оттавы». Томас в 61 матче набрал 25 (9+16) очков при показателе полезности «-9» и 14 минутах штрафа. В АХЛ за «Беллевиль» Шабо провёл 13 матчей, набрав 7 (2+5) очков.