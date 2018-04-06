18 очков Дэвиса помогли «Жальгирису» обыграть «Олимпиакос»

«Жальгирис» добыл выездную победу над «Олимпиакосом» в заключительном 30-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

Первая половина матча прошла под диктовку хозяева, что и отразилось в цифрах на табло. На большой перерыв команды ушли при счёте 43:31 в пользу пирейцев. Во второй половине «Жальгирис» сумел прибавить и вышел вперёд, за 5 секунд до завершения четвёртой четверти «Олимпиакос» перевёл матч в овертайм. Тем не менее уже в дополнительные 5 минут «Жальгирису» удалось вырвать победу — 86:85.