22 очка Коула не спасли «Маккаби» в матче с «Валенсией»

«Валенсия» одержала домашнюю победу над «Маккаби» из Тель-Авива в 30-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Левантийцы уверенно провели первую половину встречи, выиграв её со счётом 52:39.

После большого перерыва команда из Израиля вернулась в игру и до последних секунд матча сохраняла интригу относительно победителя. Невзирая на это «Валенсия» сумела отпраздновать успех, оформив победу со счётом 87:84.