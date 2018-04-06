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22 очка Коула не спасли «Маккаби» в матче с «Валенсией»
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22 очка Коула не спасли «Маккаби» в матче с «Валенсией» 

Чемпионат.com 28 минут назад
«Валенсия» одержала домашнюю победу над «Маккаби» из Тель-Авива в 30-м туре регулярного чемпионата Евролиги. Левантийцы уверенно провели первую половину встречи, выиграв её со счётом 52:39.
После большого перерыва команда из Израиля вернулась в игру и до последних секунд матча сохраняла интригу относительно победителя. Невзирая на это «Валенсия» сумела отпраздновать успех, оформив победу со счётом 87:84.
Самым результативным в составе победителей стал Боян Дублевич, набравший 15 очков. У «Маккаби» 22 очка в активе Норриса Коула.
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