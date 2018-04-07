«Шарлотт разгромил „Орландо“ благодаря дабл-даблу Ховарда

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил с разгромным счётом 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34). «Шарлотт» прервал серию из 4-х поражений подряд.