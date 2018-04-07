Ещё
«Шарлотт разгромил „Орландо“ благодаря дабл-даблу Ховарда
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Шарлотт разгромил „Орландо“ благодаря дабл-даблу Ховарда 

Чемпионат.com 2 часа назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Орландо Мэджик» на домашней площадке принимал «Шарлотт Хорнетс» и уступил с разгромным счётом 100:137 (25:43, 24:29, 26:31, 25:34). «Шарлотт» прервал серию из 4-х поражений подряд.
Самыми результативным игроком матча стал защитник «Хорнетс» Малик Монк на счету которого 26 очков и 8 передач. Дабл-дабл из 16 очков, 17 подборов и 4 блокшотов в составе победителей оформил центровой Дуайт Ховард. Самым результативным в составе «Орландо» стал Ди Джей Огастин с 19 очками. 11 передач на счету Шелвина Мэка.
Чемпионат.com: последние новости
«Детройт» победил «Даллас», «Вашингтон» уступил «Атланте» «Денвер» выиграл у «Миннесоты», несмотря на 26 очков Таунса Оформивший покер Дастин Браун не стал главной звездой дня в НХЛ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео нападения Макгрегора на бойцов UFC6
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях20
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение