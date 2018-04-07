«Детройт» победил «Даллас», «Вашингтон» уступил «Атланте»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Детройт Пистонс» на домашнем паркете принимал «Даллас Маверикс» и победил в первом овертайме со счётом 113:106 (22:24, 31:30, 25:21, 23:26, 12:5).

Форвард «Маверикс» Джонатан Мотли стал самым результативным игроком матча с 26 очками и 12 подборами. В составе победителей 24 очка и 7 передач на свой счет записал разыгрывающий Реджи Джексон Андре Драммонд оформил дабл-дабл из 19 очков и 16 подборов.

«Вашингтон Уизардс» на своей площадке уступил «Атланта Хоукс» со счётом 97:103 (22:21, 26:31, 29:29, 20:22).