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Сергачёв — 4-й российский защитник-новичок в истории с 40 очками за сезон
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Сергачёв — 4-й российский защитник-новичок в истории с 40 очками за сезон 

Чемпионат.com 25 минут назад
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал голевую передачу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:5). Это позволило ему достигнуть отметки 40 (9+31) очков в сезоне. Он набрал их в 79 матчах.
Сергачёв стал четвёртым российским защитником-новичком, набравшим 40 и более очков. Ранее это удавалось Владимиру Малахову (52 очка в сезоне-1992/93), Алексею Житнику (48 очков, 1992/93) и Вячеславу Фетисову (42 очка, 1989/90).
Игровое время Сергачёва в этом матче составило 12 минут 39 секунд, включая полторы минуты в большинстве.
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