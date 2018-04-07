Сергачёв — 4-й российский защитник-новичок в истории с 40 очками за сезон

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сделал голевую передачу в матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги с «Баффало Сэйбрз» (7:5). Это позволило ему достигнуть отметки 40 (9+31) очков в сезоне. Он набрал их в 79 матчах. Сергачёв стал четвёртым российским защитником-новичком, набравшим 40 и более очков. Ранее это удавалось Владимиру Малахову (52 очка в сезоне-1992/93), Алексею Житнику (48 очков, 1992/93) и Вячеславу Фетисову (42 очка, 1989/90). Игровое время Сергачёва в этом матче составило 12 минут 39 секунд, включая полторы минуты в большинстве.