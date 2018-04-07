Ещё
«Нью-Йорк» разгромил «Майами», «Индиана» проиграла «Торонто»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Нью-Йорк» разгромил «Майами», «Индиана» проиграла «Торонто» 

Чемпионат.com 1 час назад
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете принимал «Майами Хит» и победил с разгромным счётом 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20).
Главным героем встречи стал защитник «Никс» Дэмиэн Дотсон на счету которого дабл-дабл и 30 очков и 11 подборов.
«Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Индиана Пэйсерс» со счётом 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Рэпторз» Серж Ибака, набравший 25 очков. Демар Дерозан записал на свой счёт 12 очков, 5 подборов и 8 передач.
Чемпионат.com: последние новости
«Детройт» победил «Даллас», «Вашингтон» уступил «Атланте» «Денвер» выиграл у «Миннесоты», несмотря на 26 очков Таунса Оформивший покер Дастин Браун не стал главной звездой дня в НХЛ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Появилось видео нападения Макгрегора на бойцов UFC6
Ягудин с женой попали в больницу26
Знарок прокомментировал поражение от ЦСКА
Скандал в семье Плющенко: сын рассказал о наказаниях20
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение