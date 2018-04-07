«Нью-Йорк» разгромил «Майами», «Индиана» проиграла «Торонто»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете принимал «Майами Хит» и победил с разгромным счётом 122:98 (34:23, 29:27, 33:28, 26:20).

Главным героем встречи стал защитник «Никс» Дэмиэн Дотсон на счету которого дабл-дабл и 30 очков и 11 подборов.

«Торонто Рэпторс» на своей площадке обыграл «Индиана Пэйсерс» со счётом 92:73 (26:14, 19:19, 27:16, 20:24).