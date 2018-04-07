«Торонто» гарантировали себе первое место на Востоке

«Торонто Рэпторс», одержав домашнюю победу над «Индианой Пэйсерс» (92:73) в матче регулярного чемпионата НБА, гарантировал себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

Эта победа стала «Торонто» 57-й в нынешнем сезоне, что является рекордом канадского клуба. Предыдущим достижением «Рэпторс» были 56 побед в сезоне-2015/16.

В регулярном чемпионате «Торонто» осталось провести три поединка. Подопечные Дуэйна Кейси встретятся на домашней площадке с «Орландо Мэджик», а также сыграют на выезде с «Детройт Пистонс» и «Майами Хит».