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«Торонто» гарантировали себе первое место на Востоке
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«Торонто» гарантировали себе первое место на Востоке 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто Рэпторс», одержав домашнюю победу над «Индианой Пэйсерс» (92:73) в матче регулярного чемпионата НБА, гарантировал себе первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
Эта победа стала «Торонто» 57-й в нынешнем сезоне, что является рекордом канадского клуба. Предыдущим достижением «Рэпторс» были 56 побед в сезоне-2015/16.
В регулярном чемпионате «Торонто» осталось провести три поединка. Подопечные Дуэйна Кейси встретятся на домашней площадке с «Орландо Мэджик», а также сыграют на выезде с «Детройт Пистонс» и «Майами Хит».
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