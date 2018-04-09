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«Торонто» обыграл «Детройт», одержав 58-ю победу в сезоне
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«Торонто» обыграл «Детройт», одержав 58-ю победу в сезоне 

Чемпионат.com 6 минут назад
Фото: Чемпионат.com
«Торонто Рэпторс» на своей площадке победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Это 58-я победа «Торонто» в сезоне, который улучшил свой рекорд, установленный в предыдущей игре. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27). «Торонто» одержал третью победу подряд. «Орландо» потерпел второе поражение кряду и пятое за последние семь матчей. Канадская команда лидирует в Восточной конференции, а клуб из Орландо идёт на предпоследнем, 14-м месте.
До завершения регулярной части чемпионата НБА обеим командам осталось провести по два матча.
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