«Торонто» обыграл «Детройт», одержав 58-ю победу в сезоне

«Торонто Рэпторс» на своей площадке победил «Орландо Мэджик» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Это 58-я победа «Торонто» в сезоне, который улучшил свой рекорд, установленный в предыдущей игре. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 112:101 (35:24, 26:26, 28:24, 23:27). «Торонто» одержал третью победу подряд. «Орландо» потерпел второе поражение кряду и пятое за последние семь матчей. Канадская команда лидирует в Восточной конференции, а клуб из Орландо идёт на предпоследнем, 14-м месте.

До завершения регулярной части чемпионата НБА обеим командам осталось провести по два матча.