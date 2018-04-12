«Бостон» победил «Бруклин», «Детройт» разгромил «Чикаго»

Завершились первые матчи заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Бостон Селтикс» на домашнем паркете принимал «Бруклин Нетс» и одержал победу со счётом 110:97 (27:22, 26:21, 30:27, 27:27).

Самым результативным игроком матча стал центровой «Бостона» Арон Бэйнс , набравший 26 очков.

«Чикаго Буллз» на своей площадке играл с «Детройт Пистонс» и потерпел разгромное поражение — 87:119 (21:35, 29:31, 24:28, 13:25).

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал защитник «Пистонс» Люк Кеннард, набравший 23 очка.