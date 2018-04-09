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«Бостон» уступил «Атланте» в матче НБА
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«Бостон» уступил «Атланте» в матче НБА 

Газета.Ru 11 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Бостон Селтикс» на домашней площадке уступил «Атланте Хоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиги. Встреча завершилась со счетом 106:112, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком в составе победителей стал Торин Принс, набравший 33 очка. У «Бостона» Джейсон Тетум отметился 19-ю набранными баллами.
Для «Селтикс» это поражение стало третьим в последних четырех матчах.
В другом матче дня «Индиана Пейсерс» оказалась сильнее «Шарлотт Хорнетс» (123:117).
НБА. Регулярный чемпионат "Бостон Селтикс" (Бостон) — «Атланта Хоукс» (Атланта) — 106:112 (31:24, 27:25, 24:27, 24:36)
"Шарлотт Хорнетс" (Шарлотт) — «Индиана Пейсерс» (Индиана) — 117:123 (25:31, 32:39, 24:25, 36:28)
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