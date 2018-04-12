«Нью-Орлеан» разгромил «Сан-Антонио», «Вашингтон» уступил «Орландо» 

Завершились первые матчи заключительного игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Нью-Орлеан Пеликанс» на домашнем паркете разгромил «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 122:98 (27:26, 34:17, 29:29, 32:26).
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал разыгрывающий хозяев Джру Холидэй, набравший 23 очка.
«Орландо Мэджик» на своей площадке победил «Вашингтон Уизардс» — 101:92 (26:23, 29:22, 21:30, 25:17).
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник гостей Джоди Микс, набравший 18 очков.