«Шарлотт» разгромил «Индиану» в матче НБА

«Шарлотт Хорнетс» нанес разгромное поражение «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Индианаполисе", завершилась со счетом 119:93 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Фрэнк Камински , набравший 24 очка. Его одноклубник Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов.

Для обеих команд этот матч стал последним в регулярном чемпионате НБА. «Шарлотт» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» расположилась на пятой строчке и вышла в плей-офф.

НБА. Регулярный чемпионат "Индиана Пэйсерс" (США, Индианаполис) — «Шарлотт Хорнетс» (США, Шарлотт) — 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)