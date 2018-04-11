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«Шарлотт» разгромил «Индиану» в матче НБА
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«Шарлотт» разгромил «Индиану» в матче НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter НБА
«Шарлотт Хорнетс» нанес разгромное поражение «Индиане Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Индианаполисе", завершилась со счетом 119:93 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32) в пользу гостей. В составе победителей самым результативным игроком стал Фрэнк Камински, набравший 24 очка. Его одноклубник Дуайт Ховард оформил дабл-дабл из 14 очков и 17 подборов.
Для обеих команд этот матч стал последним в регулярном чемпионате НБА. «Шарлотт» занял десятое место в турнирной таблице Восточной конференции, а «Индиана» расположилась на пятой строчке и вышла в плей-офф.
НБА. Регулярный чемпионат "Индиана Пэйсерс" (США, Индианаполис) — «Шарлотт Хорнетс» (США, Шарлотт) — 93:119 (25:37, 30:26, 16:24, 22:32)
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