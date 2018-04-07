«Лейкерс» открыли статую Бэйлора

«Лос-Анджелес Лейкерс» провели торжественную церемонию открытия статуи экс-игрока клуба Элджина Бэйлора рядом с домашней ареной «Стэйплс-центр».

Бэйлор выступал за «Лейкерс» с 1958 по 1971 год. В составе калифорнийского клуба он набирал по 27,4 очка, собирал по 13,5 подбора и отдавал по 4,3 передачи в среднем за игру.

В 1977 году форвард был включён в Зал славы баскетбола. «Лейкерс» вывели из обращения 22-й номер Бэйлора в 1983 году.

Фото доступно на официальной странице «Лейкерс» в социальной сети «Инстаграм».