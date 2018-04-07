НБА представила видео, посвящённое 10 лучшим моментам минувшего игрового дня регулярного чемпионата. В их число вошли сокрушительные данки разыгрывающего «Филадельфии Сиксрес» Бена Симмонса, центрового «Миннесоты Тимбервулвз» Карла-Энтони Таунса, защитника «Лос-Анджелес Лейкерс» Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и лидера «Кливленд Кавальерс» Леброна Джеймса, эффектный блок-шот центрового «Детройт Пистонс» Андре Драммонда, проход защитника «Вашингтон Уизардс» Брэдли Била, а также роскошная передача разыгрывающего «Нью-Йорк Никс» Трэя Бёрка.
Видео доступно на официальном канале НБА в YouTube.