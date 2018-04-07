«Оренбург» обыграл «Химки» и вернулся на второе место в таблице ФНЛ

В матче 31-го тура Футбольной национальной лиги «Химки» принимали на своём поле «Оренбург». Встреча проходила на стадионе «Новые Химки» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

В составе победителей единственный гол на 41-й минуте на свой счёт записал Хасан Мамтов . Таким образом, «Оренбург» набрал 67 очко и вернулся на второе место в турнирной таблице ФНЛ, опережая «Крылья Советов», у которых в активе такое же количество баллов, по дополнительным показателям.

В ещё одно матче тура, который проходил параллельно, «Волгарь» на своём поле сыграл вничью с «Сибирью» — 0:0.