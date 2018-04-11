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«Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» — 78:81. Обзор матча
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«Локомотив-Кубань» — «Дарушшафака» — 78:81. Обзор матча 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
«Дарушшафака» победила «Локомотив-Кубань» в первом матче финальной серии плей-офф Еврокубка. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Баскет-Холл» и завершилась со счётом 81:78 в пользу гостей.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Дарушшафаки» Скотти Уилбекин, записавший в свой актив 24 очка, 5 результативных передач и 3 подбора. Разыгрывающий Уилл Каммингс отметился 19 очками, 8 подборами, 3 передачами и 3 перехватами. В составе «Локомотива» стоит выделить защитника Дмитрия Кулагина, собравшего коллекцию из 18 очков, 7 передач и 6 подборов.
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