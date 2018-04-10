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Уэстбрук повторил уникальный рекорд НБА
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Разыгрывающий «Оклахомы» Уэстбрук повторил уникальный рекорд НБА 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Reuters
Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук оформил 25-й трипл-дабл в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации и повторил уникальное достижение Оскара Робертсона. Об этом сообщает "Советский спорт".
По информации статистического центра НБА, Уэстбрук оформил 25 трипл-даблов второй сезон подряд, что раньше удавалось только Робертсону в сезонах 1960/61 и 1961/62.
Уэстрбрук отличился 23 очками, 18 подборами и 13 передачами в победном матче с "Майами Хит", который завершился со счетом 115:93.
Благодаря победе "Оклахома-Сити" обеспечила себе выход в плей-офф.
Ранее сообщалось, что форвард "Кливленд Кавальерс" Леброн Джеймс установил очередной рекорд в НБА.
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Джеймс установил очередной рекорд в НБА "Кливленд" одолел "Нью-Йорк Никс" благодаря 28 очкам Лава "Сан-Антонио" победил "Сакраменто" и вышел в плей-офф
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