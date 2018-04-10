Разыгрывающий «Оклахомы» Уэстбрук повторил уникальный рекорд НБА

Разыгрывающий "Оклахома-Сити Тандер" Рассел Уэстбрук оформил 25-й трипл-дабл в регулярном чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации и повторил уникальное достижение Оскара Робертсона . Об этом сообщает "Советский спорт".

По информации статистического центра НБА, Уэстбрук оформил 25 трипл-даблов второй сезон подряд, что раньше удавалось только Робертсону в сезонах 1960/61 и 1961/62.

Уэстрбрук отличился 23 очками, 18 подборами и 13 передачами в победном матче с "Майами Хит", который завершился со счетом 115:93.

Благодаря победе "Оклахома-Сити" обеспечила себе выход в плей-офф.