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17 очков С. Карасёва помогли «Зениту» обыграть «Локомотив-Кубань»
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17 очков С. Карасёва помогли «Зениту» обыграть «Локомотив-Кубань» 

Чемпионат.com 36 минут назад
«Зенит» добыл домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Поединок прошёл в плотной борьбе, а лидерство в ходе встречи переходило от одной команды к другой несколько раз.
Перед заключительным игровым отрезком краснодарцы лидировали со счётом 66:59. Но рывок команды из Санкт-Петербурга в последние десять минут встречи позволил им вырвать победу — 79:78.
Самым результативным в составе победителей стал Сергей Карасёв, набравший 17 очков. У «Локо» 15 очков в активе Джо Рэгланда.
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