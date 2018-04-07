17 очков С. Карасёва помогли «Зениту» обыграть «Локомотив-Кубань»

«Зенит» добыл домашнюю победу над «Локомотивом-Кубань» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Поединок прошёл в плотной борьбе, а лидерство в ходе встречи переходило от одной команды к другой несколько раз.

Перед заключительным игровым отрезком краснодарцы лидировали со счётом 66:59. Но рывок команды из Санкт-Петербурга в последние десять минут встречи позволил им вырвать победу — 79:78.