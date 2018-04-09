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Аналитики: ЦСКА легко выиграет у «Нижнего Новгорода» в матче Единой лиги ВТБ
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Аналитики: ЦСКА легко выиграет у «Нижнего Новгорода» в матче Единой лиги ВТБ 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: LiveSport.Ru
9 апреля состоится матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между «Нижним Новгородом» и ЦСКА. Начало — в 19:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение ЦСКА и предлагают поставить на победу гостей в основное время за 1.10. Шансы нижегородского клуба оценены в 11.50, поставить на ничью после 40 минут игры можно за 21.0.
Ставку на победу «Нижнего Новгорода» с учётом ОТ можно сделать за 10.50, а на победу ЦСКА — за 1.07.
Коэффициент на ТБ 172,5 очка — 1.95, а на ТМ 172,5 очка — 1.95. Победа ЦСКА с форой "-14,5" идет за 1.77.
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