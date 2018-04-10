Ещё
Экс-баскетболист ЦСКА: не болею ни за одну из команд Единой лиги ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Экс-баскетболист ЦСКА: не болею ни за одну из команд Единой лиги ВТБ 

Газета.Ru 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита ответил на критику со стороны руководства Единой лиги ВТБ, которое осталось недовольно работой Моргунова на телевидении. По их мнению, Моргунов, комментировавший матч «Химки» — УНИКС, открыто поддерживал одну из команд.
"Моя совесть чиста. Чтобы ни говорили, я не болею ни за одну из команд Единой лиги. Я — за красивый баскетбол, и если игроки какого-то клуба имеют больше красивых моментов, значит, и эмоций в их адрес будет чуть больше.
А если кто-то сидит с калькулятором и считает, в пользу какой из команд комментатор сделал больше положительных высказываний — наверное, этот человек не любит баскетбол" — цитирует Моргунова газета «Известия».
42-летний Моргунов известен по выступлениям за ЦСКА, «Динамо», «Химки» и другие.
Газета.Ru: последние новости
"Оклахома" за два тура до конца регулярного чемпионата вышла в плей-офф НБА "Сан-Антонио" победил "Сакраменто" и вышел в плей-офф ЦСКА победил "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу
 Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ прокомментировала слова США о поездке на ЧМ-201811
Спортсмен рухнул под штангой11
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой343
Знаменитого вратаря обстреляла теща6
Ковальчук продолжит карьеру в США
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение