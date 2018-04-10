Экс-баскетболист ЦСКА: не болею ни за одну из команд Единой лиги ВТБ

Руководитель департамента профессионального баскетбола Российской федерации баскетбола (РФБ) Никита ответил на критику со стороны руководства Единой лиги ВТБ, которое осталось недовольно работой Моргунова на телевидении. По их мнению, Моргунов, комментировавший матч «Химки» — УНИКС, открыто поддерживал одну из команд.

"Моя совесть чиста. Чтобы ни говорили, я не болею ни за одну из команд Единой лиги. Я — за красивый баскетбол, и если игроки какого-то клуба имеют больше красивых моментов, значит, и эмоций в их адрес будет чуть больше.

А если кто-то сидит с калькулятором и считает, в пользу какой из команд комментатор сделал больше положительных высказываний — наверное, этот человек не любит баскетбол" — цитирует Моргунова газета «Известия»

42-летний Моргунов известен по выступлениям за ЦСКА, «Динамо», «Химки» и другие.