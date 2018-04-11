ЦСКА победили «Калев» в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА на выезде со счетом 105:95 одержал победу над эстонским "Калевом" в матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.
Самыми результативными игроками встречи стали форварды "Калева" Боян Суботич и Кристиан Кангур, набравшие по 20 очков. У ЦСКА больше всех очков набрал центровой Отелло Хантер (18). В заявке эстонской команды было всего семь баскетболистов, из которых лишь шесть приняли участие в матче.
В турнирной таблице ЦСКА занимает первое место, одержав 20 побед при двух поражениях, "Калев" идет 12-м с шестью победами в 22 играх.
В следующем матче ЦСКА 5 мая на своей площадке сыграет с санкт-петербургским "Зенитом", "Калев" 16 апреля на выезде также встретится с "Зенитом".