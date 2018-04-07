«Зенит» обыграл «Локомотив-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

Петербургский "Зенит" одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает «Советский спорт».

Краснодарская команда вела в счете 66:59, однако «Зенит» в последние десять минут встречи смог вырвать победу с минимальным разрывом в счете — 79:78.

Самым результативным в составе победителей стал Сергей Карасёв , набравший 17 очков. У «Локо» 15 очков в активе Джо Рэгланда.

Баскетбол. Единая лига ВТБ Зенит (Санкт-Петербург, Россия) — Локомотив-Кубань (Краснодар, Россия) — 79: 78 (22:17, 19:24, 18:25, 20:12)

Ранее подмосковные «Химки» проиграли «Барселоне» и вышли на ЦСКА в плей-офф Евролиги.