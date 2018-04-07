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Бросок Гордона с сиреной принёс «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ
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Бросок Гордона с сиреной принёс «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ 

RT на русском 2 часа назад
В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 79:78.
Победу коллективу из Санкт-Петербурга принёс точный бросок американского форварда Дрю Гордона с сиреной об окончании основного времени.
Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв. В составе «Локомотива» 15 баллами отметился защитник Джо Рэглэнд.
Этот успех позволил подопечным Василия Карасёва подняться на третью строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, идёт четвёртым.
Ранее Единая лига ВТБ в шутку заявила о желании провести первый в истории турнира драфт игроков.
RT на русском: последние новости
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