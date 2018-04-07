Бросок Гордона с сиреной принёс «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань» в матче Единой лиги ВТБ

В матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ «Зенит» на своей площадке обыграл «Локомотив-Кубань» со счётом 79:78. Победу коллективу из Санкт-Петербурга принёс точный бросок американского форварда Дрю Гордона с сиреной об окончании основного времени. Самым результативным игроком встречи с 17 очками в активе стал форвард «Зенита» Сергей Карасёв . В составе «Локомотива» 15 баллами отметился защитник Джо Рэглэнд. Этот успех позволил подопечным Василия Карасёва подняться на третью строчку турнирной таблицы регулярного чемпионата Лиги ВТБ. «Локомотив-Кубань», в свою очередь, идёт четвёртым. Ранее Единая лига ВТБ в шутку заявила о желании провести первый в истории турнира драфт игроков.