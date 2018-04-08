УНИКС победил ВЭФ

УНИКС на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 89:81.

Единая лига ВТБ Регулярный чемпионат

УНИКС (Казань) — ВЭФ (Рига) — 89:81 (24:20, 26:27, 19:20, 20:14)

8 апреля. Казань. «Баскет-Холл».