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УНИКС победил ВЭФ
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УНИКС победил ВЭФ 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
УНИКС на своем паркете в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ обыграл ВЭФ со счетом 89:81.
Единая лига ВТБ  Регулярный чемпионат
УНИКС (Казань) — ВЭФ (Рига) — 89:81 (24:20, 26:27, 19:20, 20:14)
8 апреля. Казань. «Баскет-Холл».
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