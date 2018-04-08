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Дэвид Блатт: хочу снова получить должность тренера в НБА
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Дэвид Блатт: хочу снова получить должность тренера в НБА 

Вести.Ru 19 минут назад
Фото: Вести.Ru
Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассчитывает в следующем сезоне вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию. Американский специалист в настоящее время возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».
"Я хочу снова получить должность тренера в НБА после окончания сезона, — заявил Блатт, которого цитирует РИА Новости. — Я надеюсь получить еще один шанс в НБА. Если это произойдет, я буду в восторге. Если нет, то я тоже буду рад, поскольку работать в Европе мне комфортно".
В сезоне-2014/15 Блатт вывел «Кливленд Кавальерс» в финал НБА, где команда уступила «Голден Стэйт Уэрриоз».
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