Дэвид Блатт: хочу снова получить должность тренера в НБА

Бывший главный тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт рассчитывает в следующем сезоне вернуться в Национальную баскетбольную ассоциацию. Американский специалист в настоящее время возглавляет турецкую «Дарюшшафаку».

"Я хочу снова получить должность тренера в НБА после окончания сезона, — заявил Блатт, которого цитирует РИА Новости . — Я надеюсь получить еще один шанс в НБА. Если это произойдет, я буду в восторге. Если нет, то я тоже буду рад, поскольку работать в Европе мне комфортно".

В сезоне-2014/15 Блатт вывел «Кливленд Кавальерс» в финал НБА, где команда уступила «Голден Стэйт Уэрриоз».