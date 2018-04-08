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Экс-тренер сборной России по баскетболу: «Хочу попробовать себя в НБА еще раз»
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Экс-тренер сборной России по баскетболу: «Хочу попробовать себя в НБА еще раз» 

SPORT24.ru 1 час назад
Бывший тренер сборной России по баскетболу Дэвид Блатт признался, что планирует вернуться в НБА. На данный момент Блатт является главным тренером «Дарушшафаки». В финале баскетбольного Еврокубка его клуб поспорит за чемпионство с российским «Локомотивом-Кубань».
«Я пока не общался ни с одной командой. Команды НБА начинают такого рода переговоры в самом конце сезона. Команды, не попавшие в плей-офф, начинают искать себе новый персонал по окончании регулярного чемпионата. Я еще не получал никаких предложений. Надеюсь, что получу.
Я хочу попробовать себя в НБА еще раз. Если это произойдет, будет здорово. Но даже если этого не произойдет, то я не расстроюсь. В Европе мне очень комфортно и здесь я счастлив», — приводит слова Блатта Eurohoops.
Блатт возглавлял петербургское «Динамо» с 2004 по 2005 год, московское «Динамо» с 2008 по 2009 год и был тренером мужской сборной России с 2006 по 2012 год. Под его руководством российская команда выиграл чемпионат Европы-2007 и взяла бронзовые медали на Олимпиаде-2012. С 2014 по 2016 годы Блатт тренировал «Кливленд» и вышел с «Кавальерс» в финал НБА.
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