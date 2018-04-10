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«Милуоки» обыграл «Орландо», Эрик Бледсо оформил трипл-дабл
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«Милуоки» обыграл «Орландо», Эрик Бледсо оформил трипл-дабл 

Чемпионат.com 59 минут назад
В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Шабазз Мухаммад на счету которого 22 очка. Трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 11 передач оформил Эрик Бледсо. Лучшим в составе «Мэджик» стал центровой Никола Вучевич (17 очков, 10 подборов, 7 передач и 3 блокшота). 9 передач записал на свой счёт разыгрывающий Ди Джей Огастин.
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