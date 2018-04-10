«Милуоки» обыграл «Орландо», Эрик Бледсо оформил трипл-дабл 

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19).
Самым результативным игроком матча стал защитник «Милуоки» Шабазз Мухаммад на счету которого 22 очка. Трипл-дабл из 20 очков, 12 подборов и 11 передач оформил Эрик Бледсо. Лучшим в составе «Мэджик» стал центровой Никола Вучевич (17 очков, 10 подборов, 7 передач и 3 блокшота). 9 передач записал на свой счёт разыгрывающий Ди Джей Огастин.