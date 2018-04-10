«Милуоки» обыграл «Орландо», Эрик Бледсо оформил трипл-дабл

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Милуоки Бакс» на домашней площадке принимал «Орландо Мэджик» и победил со счётом 102:86 (31:21, 14:21, 29:25, 28:19).