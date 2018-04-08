«Нью-Йорк» уступил «Милуоки», «Бруклин» разгромил «Чикаго» 

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35).
Самыми результативными игроками матча стали Крис Миддлтон и Эрик Бледсо на счету которых по 22 очка. Дабл-дабл из 15 очков и 16 подборов в составе «Никс» оформил Кайл О'Куинн.
«Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» с разгромным счётом 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28).
Самым результативным игроком матча стал форвард «Бруклина» Куинси Эйси, набравший 21 очков. Российский центровой «Нетс» Тимофей Мозгов провёл на паркете 7 минут, отметившись 5 очками, 5 подборами и 1 блокшотом.