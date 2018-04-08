«Нью-Йорк» уступил «Милуоки», «Бруклин» разгромил «Чикаго»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете принимал «Милуоки Бакс» и уступил со счётом 102:115 (28:31, 27:22, 22:27, 25:35).

«Чикаго Буллз» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» с разгромным счётом 96:124 (23:28, 28:35, 26:33, 19:28).