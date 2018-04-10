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«Оклахома» вышла в плей-офф НБА
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«Оклахома» за два тура до конца регулярного чемпионата вышла в плей-офф НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Twitter НБА
"Майами Хит" дома уступил "Оклахома-Сити Тандер" в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 115:93 в пользу гостей, сообщает "Советский спорт".
В составе победителей лучшим игроком стал разыгрывающий Расселл Уэстбрук, которому удалось собрать трипл-дабл из 23 очков, 18 подборов и 13 передач. Кроме того, 27 баллов набрал Пол Джордж.
У хозяев паркета 18 очков на счету Джоша Ричардсона.
Таким образом, "Оклахома" за два матча до конца "регулярки" заняла шестое место в турнирной таблице Западной конференции и обеспечила себе выход в плей-офф. "Майами" располагается на шестом месте в Восточной конференции.
НБА. Ррегулярный чемпионат"Майами Хит" (Майами) — "Оклахома-Сити Тандер" (Оклахома-Сити) — 93:115 (27:21, 25:28, 29:27, 12:39)
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