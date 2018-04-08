Ещё
«Голден Стэйт» разорвал контракт с Каспи
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Голден Стэйт» разорвал контракт с Каспи 

Спорт-Экспресс 32 минуты назад
«Голден Стэйт» объявил о разрыве контракта с форвардом Омри Каспи. Израильтянин был подписан клубом летом прошлого года и провел 53 матча в нынешнем сезоне.
В среднем за игру Каспи набирал 5,7 очка, делал 3,8 подбора и 1 передачу.
Спорт-Экспресс: последние новости
Форвард "Майами" заработал миллион долларов, проведя две минуты в матче с "Атлантой" 15 очков Теодосича помогли "Клипперс" одержать победу над "Милуоки" "Бруклин" победил "Чикаго", Мозгов набрал пять очков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обозначил следующую цель10
Нурмагомедов стал чемпионом UFC40
Овечкин установил рекорд НХЛ
Роналду раскрыл причину ухода из «Барселоны»20
Шатов объяснил слезы во время матча2
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение