«Голден Стэйт» разорвал контракт с Каспи

«Голден Стэйт» объявил о разрыве контракта с форвардом Омри Каспи. Израильтянин был подписан клубом летом прошлого года и провел 53 матча в нынешнем сезоне.

В среднем за игру Каспи набирал 5,7 очка, делал 3,8 подбора и 1 передачу.