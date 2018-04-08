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«Голден Стэйт» разорвал контракт с Каспи
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«Голден Стэйт» разорвал контракт с Каспи
Спорт-Экспресс
32 минуты назад
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«Голден Стэйт» объявил о разрыве контракта с форвардом Омри Каспи. Израильтянин был подписан клубом летом прошлого года и провел 53 матча в нынешнем сезоне.
В среднем за игру Каспи набирал 5,7 очка, делал 3,8 подбора и 1 передачу.
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