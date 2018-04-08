Баскетболисты «Спартака-Приморье» начали плей-офф с победы над ЦСКА-2

В серии до трех побед приморцы повели 1:0.

Суперлига — Первый дивизион. 1/4 финала. «Спартак-Приморье» (Приморский край) — ЦСКА-2 (Москва) — 65:54 (16:16, 17:9, 24:15, 8:14)

«Спартак-Приморье»: Заряжко — 16 очков (6 подборов, 4 передачи, 3 перехвата, 2 блокшота), Кривошеев — 14 (9 подборов, 1 передача, 1 перехват, 1 блокшот), Бабайлов — 7 (5 подборов, 1 блокшот), Бутянковс — 6 (7 подборов, 1 блокшот), Саяпин — 5 (3 подбора, 1 блокшот), Разумов — 5 (2 подбора), Митчелл — 5 (3 подбора, 6 передач, 2 перехвата), Матеюнас — 5 (1 передача, 1 перехват), Савельев — 2 (3 подбора, 3 передачи), Захаров.

Зонный прессинг «армейцев» в начале матча стал разрушительным для нападения хозяев, но при этом гости активно собирали фолы, и первые очки приморцы набирали с линии штрафных. Стоит сразу отметить, что, наверное, впервые в современной истории «Спартак» реализовал 100% бросков без сопротивления. А вот с попаданиями с дистанции было пока не все так хорошо, но против защиты ЦСКА работало быстрое нападение. Последний раз в этом матче команда Андрея Мальцева выходила вперед в конце первой десятиминутки после двух подряд «трешек» Кондакова, но до конца периода Саяпин трехочковым из-за дуги успел сравнять счет — 16:16.

Во второй четверти гости набрали всего 9 очков, а «Спартак» нашел путь в «краску» соперника через пик-н-роллы, продолжал без потерь бросать штрафные и начал данк-контест, который продолжил в третьем периоде. Четыре «трешки» Заряжко, Бабайлова и Разумова помогли хозяевам уверенно удерживать двузначное преимущество. И хоть в заключительном отрезке наша команда за 7 минут набрала всего 2 очка, ЦСКА-2 далеко уйти не смог. Уверенно контролируя подбор (45 против 33) «Спартак» довел дело в первом матче серии до двузначной победы.

Вторая игра четвертьфинальной серии до трех побед состоится во Владивостоке 9 апреля. Начало матча в «Олимпийце» в 19:00.

— Очень хорошее начало серии и хорошая победа для нас. Спасибо ребятам за игру, за волю к победе. Это, я считаю, и было решающим фактором сегодня. Команда ЦСКА-2 хорошо к нам подготовилась, это было видно в первой половине, в перерыве мы пытались внести некоторые коррективы, и это частично получилось, третья четверть для нас была хорошей.