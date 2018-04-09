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ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород»
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ЦСКА на выезде обыграл «Нижний Новгород» 

LiveSport.Ru 31 минуту назад
Фото: LiveSport.Ru
Московский ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ одержал выезднуб победу над БК «Нижний Новгород» — 104:90.
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