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Годро — 1-й игрок «Калгари» за 25 лет, отдавший 60 передач за сезон, и 7-й в истории клуба
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Годро — 1-й игрок «Калгари» за 25 лет, отдавший 60 передач за сезон, и 7-й в истории клуба 

SPORT24.ru 1 час назад
Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (7:1).
24-летоний американский хоккеист набрал 84 (24+60) очка в 80 матчах текущего сезона. Годро стал первым игроком «Флеймc» после Тео Флери, отдавшим 60 голевых передач за сезоне. У Флери в сезоне 1992/93 было 66 голевых передач.
Годро — лишь 7-й игрок в истории «Калгари», достигший этой отметки. Дважды ее преодолевали форварды Кент Нильссон и Даг Гилмор, а также защитники Эл Макиннис, Гэри Сутер. По одному разу 60+ передач делали нападающие Тео Флери и Сергей Макаров.
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