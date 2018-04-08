Годро — 1-й игрок «Калгари» за 25 лет, отдавший 60 передач за сезон, и 7-й в истории клуба

Нападающий «Калгари Флэймз» Джонни Годро набрал 2 (1+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегас Голден Найтс» (7:1). 24-летоний американский хоккеист набрал 84 (24+60) очка в 80 матчах текущего сезона. Годро стал первым игроком «Флеймc» после Тео Флери, отдавшим 60 голевых передач за сезоне. У Флери в сезоне 1992/93 было 66 голевых передач. Годро — лишь 7-й игрок в истории «Калгари», достигший этой отметки. Дважды ее преодолевали форварды Кент Нильссон и Даг Гилмор, а также защитники Эл Макиннис, Гэри Сутер . По одному разу 60+ передач делали нападающие Тео Флери и Сергей Макаров