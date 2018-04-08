Майк Д'Антони: «Оклахома-Сити» дал нам почувствовать атмосферу плей-офф

«Думаю, »Оклахома-Сити» дал нам почувствовать атмосферу плей-офф, поскольку игроки соперники бились, как будто за свою жизнь, а мы — нет. Такова человеческая натура. Ведь победа нам фактически ничего не давала», — цитирует Д'Антони ESPN.