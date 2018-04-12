«Лейкерс» обыграли «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА 

«Лос-Анджелес Клипперс» на домашнем паркете уступил «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счетом 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23), сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком матча стал защитник «Лейкерс» Джош Харт, набравший 30 очков.
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат
"Лос-Анджелес Клипперс" (Лос-Анджелес) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 100:115 (32:39, 21:25, 21:28, 26:23)
"Лос-Анджелес Клипперс": Харрис — 23, Харрелл — 15, Торнвелл — 12, Марьянович -12, Деккер — 10, Джонсон — 9, Уильямс — 8, Джордан — 6, Уоллес — 4, Риверс — 1, Эванс, Теодосич, Галлинари, Брэдли, Беверли, Л. Уильямс
"Лос-Анджелес Лейкерс": Харт — 30, Пэйтон II — 25, Карузо — 15, Лопес — 14, Эннис — 6, Рэндл — 6, Брайант — 6, Зубац — 6, Ингрэм — 5, Уэйр — 2, Кузма, Колдуэлл-Поуп, Болл, Томас, Денг, Фрай